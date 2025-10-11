Duizenden ambtenaren VS ontslagen om shutdown

WASHINGTON (ANP) - De eerste ontslagronde tijdens de Amerikaanse overheidssluiting heeft ruim vierduizend ambtenaren hun baan gekost. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die vrijdag zijn ingediend.

Bij de ministeries van Financiën en Volksgezondheid zouden respectievelijk 1400 en 1100 werknemers zijn ontslagen. Ook bij onder meer de belastingdienst IRS en andere ministeries vielen ontslagen. Het gaat om de eerste grootschalige ontslagronde van overheidsmedewerkers tijdens een financieringstekort in de moderne geschiedenis. Tijdens eerdere shutdowns werden ambtenaren met onbetaald verlof naar huis gestuurd.

Trump gaf vrijdag in een verklaring de Democraten de schuld van de ontslagen, omdat zij geen steun hebben gegeven aan zijn plannen om de overheidsbegroting rond te krijgen. Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, haalde na die beschuldiging uit naar Trumps partij. "Totdat de Republikeinen serieus worden, blijven zij hiervoor verantwoordelijk - elke verloren baan, elk getroffen gezin, elke geschrapte dienst is het gevolg van hun beslissingen", aldus Schumer.