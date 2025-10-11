Water- en stroomvoorziening in Oekraïne hersteld

KYIV (ANP) - De stroomstoringen in Oekraïne na een grootschalige nachtelijke aanval van Rusland zijn opgelost. Vrijdag kwamen een miljoen mensen in het land zonder stroom te zitten. Met name in Kyiv was ook de watervoorziening verstoord, waardoor twee miljoen mensen in de hoofdstad het zonder kraanwater moesten doen.

Door de aanval op belangrijke civiele infrastructuur in het land viel in negen regio's de elektriciteit uit. In het zuidoosten van Oekraïne kwam een 7-jarig kind om het leven toen zijn huis werd geraakt.

Het Kremlin voert zijn luchtaanvallen op de Oekraïense energievoorzieningen op, daarmee voortbordurend op de aanvalsstrategie van de vorige drie winters, toen miljoenen mensen in Oekraïne zonder verwarming zaten in de wintermaanden. Volgens Rusland is de energie-infrastructuur doelwit omdat deze de Oekraïense defensie-industrie faciliteert.