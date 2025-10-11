ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Over hoogmoed & de val: Timmermans wil als premier en niet als minister in nieuw kabinet

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 11 oktober 2025 om 3:36
bijgewerkt om zaterdag, 11 oktober 2025 om 7:50
anp111025008 1
 Leider van GroenLinks-PvdA Frans Timmermans wil premier worden als zijn partij in de nieuwe regering stapt na de verkiezingen eind deze maand. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf. "Dat is mijn voorkeur. Ik ben al een keer minister geweest." Als dat niet lukt, blijft hij liever fractievoorzitter.
Timmermans weet nog niet wie dan de vicepremier zou worden en gaat er desgevraagd van uit dat Femke Halsema liever burgemeester van Amsterdam blijft.
De partijleider, die voormalig minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber een "prutser" heeft genoemd om het uitblijven van resultaten, ziet het als zijn taak om in een volgende regering in elf maanden "het fundament te leggen voor het weer aan de praat krijgen van dit land". Als dat niet lukt, "dan mag iedereen ons en mij prutser noemen", aldus Timmermans.
Volgens hem is het een gemiste kans dat de huidige regering de spreidingswet voor asielzoekers niet heeft uitgevoerd. Daarmee zou een crisis in de opvang voorkomen zijn. "Als je die had aangepakt, had je een deel van de ergernis van veel mensen kunnen verminderen. Daarmee heb je de instroom niet verminderd, maar heb je het ongemak gereduceerd."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gemiddelde-gasprijs-2025-1

Nederlandse huishoudens betalen de hoogste gasrekening van Europa. Waarom?

ANP-538624434

Dit is Shayne Coplan (27), de jongste selfmade miljardair ter wereld

skynews-iris-stalzer-germany_7045177

Duitse burgemeester urenlang gemarteld door haar stiefdochter

48976136_m

Dit verborgen mechanisme in je lichaam verbrandt vet als geen ander

ANP-68462570

Wat is goedkoper: Telefoon met abonnement of los toestel met sim only?

images (1)

Wie is Maria Corina Machado

Loading