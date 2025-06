Duizenden bezoekers onthalen lopers Roparun die miljoenen ophalen

ROTTERDAM (ANP) - Naar schatting zeker 10.000 belangstellenden hebben zondagmiddag de lopers van de 34e Roparun onthaald in Rotterdam, meldt een woordvoerder van de organisatie. De lopers van de verschillende teams liepen sinds zaterdag in een vijfhonderd kilometer lange estafette vanuit Enschede en de plaats Clastres in Frankrijk.

"Het dak ging eraf bij de finish, de sfeer was geweldig op de bomvolle Binnenrotte. Alle deelnemers hebben zonder problemen de eindstreep bereikt", aldus de zegsman. Tot nu toe is ruim 3,2 miljoen euro opgehaald. Het definitieve bedrag wordt op 5 juli bekendgemaakt. Vorig jaar was de opbrengst 4,4 miljoen. "Maar we zitten nu al een paar ton hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Het bedrag gaat nog omhoog omdat ook na de loop nog geld binnenkomt."

De organisatie maakte vorige week bekend dat zij de komende tien jaar de Stichting Ambulance Wens in Nederland gaat steunen met 22 nieuwe ambulances en ander materiaal ter waarde van in totaal 7 miljoen euro.

Cadeau

Volgens de stichting is dit "het grootste cadeau" dat ze in haar achttienjarige bestaan heeft gekregen. Door de schenking hoeft Stichting Ambulance Wens naar eigen zeggen de komende jaren geen donatiegeld te besteden aan de aanschaf van nieuwe ambulances en kan ze "zich volledig richten op waar het allemaal om draait: het vervullen van wensen van mensen in hun laatste levensfase".

De Roparun is een jaarlijkse sponsorestafetteloop in het pinksterweekend. Vanuit Frankrijk en Enschede lopen de deelnemers in teams naar Rotterdam. Duizenden mensen lopen elk jaar mee. Het geld gaat naar "goede doelen die het leven van mensen met kanker, voor zover mogelijk, draaglijker maken", aldus de initiatiefnemers.