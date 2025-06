HENGELO (ANP) - Elvis Afrifa heeft de 100 meter gewonnen bij de FBK Games in Hengelo. De 27-jarige sprinter was de beste in 10,25 seconden. Hij troefde daarmee Benjamin Richardson uit Zuid-Afrika (10,28) en Henrik Larsson uit Zweden (10,29) af. Taymir Burnet werd zevende in 10,37.

Eerder op de dag won Xavi Joy Mo-Ajok de nationale wedstrijd op de 100 meter in een persoonlijk record van 10,09 seconden.