Duizenden bij drakenoptocht in Chinatown Den Haag voor nieuwjaar

DEN HAAG (ANP) - Duizenden mensen hebben zaterdag in Den Haag het Chinees Nieuwjaar gevierd. In Chinatown was een optocht met Chinese leeuwen en draken en vuurwerk. Een woordvoerder schat dat daar zo'n 10.000 mensen op af zijn gekomen. Ook in theater Amare waren activiteiten, die door een paar duizend mensen werden bezocht.

Volgens woordvoerder Chang Wong was het druk bij de optocht. Niet alleen mensen uit de Chinese gemeenschap kwamen kijken, maar ook toeristen en mensen van Turkse en Marokkaanse komaf zagen het kleurrijke tafereel. "Het was een mooie mix", zegt Wong, wat volgens hem recht deed aan Den Haag als multiculturele stad. De restaurants zaten vol en het bleef ook droog. "Dus dat was mooi meegenomen."

Het is in China het Jaar van het Paard. Dat dier belichaamt vrijheid, energie en enthousiasme. Ook staat het symbool voor samenzijn, legt Wong uit, omdat het een kuddedier is. Het past volgens hem daarom ook goed bij de viering van het nieuwjaar, waarbij mensen elkaar ontmoeten.

Vorige week zaterdag werd het Chinees Nieuwjaar, dat dinsdag officieel is begonnen, al geopend op het stadhuis in Den Haag.