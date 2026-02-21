Duizenden herdenken vermoorde radicale nationalist in Lyon

LYON (ANP/AFP) - Meer dan 3000 mensen hebben in Lyon meegelopen in een herdenkingsmars voor de vermoorde radicale nationalist die in die stad werd doodgeslagen, melden lokale autoriteiten.

De mars vond plaats onder zware beveiliging uit angst voor confrontaties met extreemlinkse demonstranten. President Emmanuel Macron riep voorafgaand aan de mars op tot kalmte.

De 23-jarige Quentin Deranque kwam afgelopen zaterdag om het leven nadat hij werd aangevallen door radicaal-linkse activisten. Zeven mensen zijn aangeklaagd voor zijn dood.