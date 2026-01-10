Duizenden boeren protesteren tegen handelsakkoord Zuid-Amerika

PARIJS/DUBLIN (ANP/AFP) - Duizenden boeren in Frankrijk en Ierland hebben gedemonstreerd tegen het handelsakkoord van de Europese Unie met Zuid-Amerikaanse landen. In Centraal-Ierland gingen duizenden tractoren de weg op. In Frankrijk blokkeerden boeren enkele snelwegen.

De Europese Commissie ging vrijdag akkoord met de Mercosur-overeenkomst, die de Zuid-Amerikaanse landbouwsector meer toegang geeft tot de Europese markt. Het Europees Parlement moet nog instemmen met de deal.

De overeenkomst ligt gevoelig omdat Europese boeren vrezen weggeconcurreerd te worden door bijvoorbeeld de import van goedkoper vlees uit Zuid-Amerika, dat bovendien niet aan Europese kwaliteitsstandaarden zou voldoen. Op dat laatste wezen de Ierse agrariërs die zaterdag demonstreerden. EU-landen Ierland, Frankrijk, Hongarije en Oostenrijk zijn tegen het akkoord.

Donderdag en vrijdag waren er ook al boerenprotesten, in Polen en in Frankrijk. Honderden Franse boeren trokken toen Parijs binnen.