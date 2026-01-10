Elon Musk: nieuw algoritme X wordt openbaar

BASTROP (ANP/BLOOMBERG) - Het nieuwe algoritme van berichtendienst X wordt volledig openbaar. Dat belooft de eigenaar van het sociale medium, Elon Musk, op X.

Criticasters van het platform vinden al jaren dat de dienst informatie manipuleert, dat er slechte moderatie plaatsvindt en dat er te veel ruimte wordt geboden aan desinformatie, haat en discriminatie. Bovendien vinden Europese instanties die het berichtenverkeer monitoren dat X onvoldoende transparant is over zijn methodes.

De Franse autoriteiten vroegen in juli vorig jaar X om zijn algoritme te openbaren, wegens "vooringenomenheid en manipulatie". Dat weigerde het bedrijf, het noemde dit verzoek "politiek gemotiveerd".

"We maken het nieuwe algoritme, inclusief de codes die bepalen wat we gebruikers aanbevelen, in zeven dagen open source", schrijft Musk nu. Dat wordt elke vier weken herhaald, "met uitleg", zodat "begrepen kan worden wat is veranderd". Hij zegt niet waarom het algoritme wordt vrijgegeven.