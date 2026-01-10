ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Elon Musk: nieuw algoritme X wordt openbaar

Economie
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 22:02
anp100126160 1
BASTROP (ANP/BLOOMBERG) - Het nieuwe algoritme van berichtendienst X wordt volledig openbaar. Dat belooft de eigenaar van het sociale medium, Elon Musk, op X.
Criticasters van het platform vinden al jaren dat de dienst informatie manipuleert, dat er slechte moderatie plaatsvindt en dat er te veel ruimte wordt geboden aan desinformatie, haat en discriminatie. Bovendien vinden Europese instanties die het berichtenverkeer monitoren dat X onvoldoende transparant is over zijn methodes.
De Franse autoriteiten vroegen in juli vorig jaar X om zijn algoritme te openbaren, wegens "vooringenomenheid en manipulatie". Dat weigerde het bedrijf, het noemde dit verzoek "politiek gemotiveerd".
"We maken het nieuwe algoritme, inclusief de codes die bepalen wat we gebruikers aanbevelen, in zeven dagen open source", schrijft Musk nu. Dat wordt elke vier weken herhaald, "met uitleg", zodat "begrepen kan worden wat is veranderd". Hij zegt niet waarom het algoritme wordt vrijgegeven.
loading

POPULAIR NIEUWS

b845d123-87c2-47a5-9cec-ad71eb01dc6a-fred-trump-real-estate-portfolio-685b7ca39b1a0

Oom Donald probeert een zwart gat te vullen: nicht Mary over Trumps jeugdtrauma

180817916_m

Waarom geweldige seks nooit genoeg is voor een duurzame relatie

uri_ifs___S_f27bd056-4d0b-418b-8107-52fc39310909_00000011_002

Analisten waarschuwen voor val Bitcoin naar $50K in 2026

generated-image

Hoe je haar veroudert

Grok_X_Musk

X (van Musk) is nu echt een bordeel: seksuele plaatsjes alleen tegen betaling

hanslertjes

Denise uit de Hanslers: Mike heeft al een nieuwe vriendin

Loading