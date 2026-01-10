ECONOMIE
Ook Nicaragua laat nu politieke gevangenen vrij

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 21:10
anp100126157 1
MANAGUA (ANP/AFP) - In navolging van Venezuela heeft inmiddels ook Nicaragua politieke gevangenen vrijgelaten. De linkse regering van het Midden-Amerikaanse land spreekt van "tientallen mensen die terug naar huis naar hun families zijn gekeerd", en van een daad van goede wil.
De actie volgt op de druk die VS-president Donald Trump uitoefent op Venezuela. Trump riep de Venezolaanse regering op om politieke gevangenen vrij te laten, nadat hij vorig weekend met een militaire interventie opdracht had gegeven zittend president Nicolás Maduro op te pakken. Maduro is al voorgeleid in New York, waar hem een proces wacht wegens onder meer drugshandel. In Venezuela zouden intussen achttien politieke gevangenen zijn vrijgekomen, maar dringt Amnesty International erop aan om veel meer mensen vrij te laten. Volgens Amnesty zitten nog altijd duizenden mensen om politieke redenen vast.
De Amerikaanse ambassade zei vrijdag dat er in Nicaragua zo'n zestig mensen ten onrechte gevangen zijn.
