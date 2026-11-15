Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duizenden de straat op in Tsjechië tegen bezuiniging op omroepen

Samenleving
door anp
anp151126074 1
Volg ons op Google Nieuws
PRAAG (ANP/RTR) - Tienduizenden Tsjechen zijn zondag de straat opgegaan in de hoofdstad Praag om te demonstreren tegen het regeringsplan om de bijdrage voor omroepen te schrappen en de financiering onder te brengen in de staatsbegroting. De regering van de populistische premier Andrej Babis beschuldigt media, zowel publiek als particulier, van vooringenomenheid. De regeringspartijen willen de maandelijkse bijdrage voor huishoudens van 205 kroon (8,40 euro) afschaffen en het omroepbudget met 15 procent verlagen.
HDe partijen zeggen hiermee een belofte na te komen om de financiële lasten voor inwoners te verlichten. Het wetsvoorstel is in een voorlopige stemming aangenomen, maar moet nog verder behandeld worden.
Critici van het plan zeggen dat de onafhankelijkheid en duurzaamheid van de omroepen worden geschaad. Het verschuiven van de financiering naar de begroting zou volgens hen de sector kwetsbaar maken voor politieke druk. Eerder in november staakten medewerkers van de publieke omroep een dag.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5378

Zoveel kinderbijslag krijgen een Vlaming, een Duitser en jij per maand

ANP-325285623

Elke ochtend beslagen autoruiten? Zo heb je binnen een paar minuten weer zicht

shutterstock_2780437311

Is roomboter gezonder dan margarine? Het verschil zit in het soort vet

Een afgedekt glazen bakje met gekookte witte rijst staat op een plank in de koelkast.

Kun je rijst van gisteren of eergisteren nog veilig opwarmen?

Een vrouw van middelbare leeftijd zit met haar rug tegen een muur in de woonkamer, haar knieën in een hoek van 90 graden.

Wall sit verlaagt je bloeddruk sterker dan hardlopen of krachttraining, blijkt uit 270 studies

generated-image (11)

Bijna 10.000 keer verzekeringsfraude ontdekt: zelfs de vlek op het tapijt is soms nep

Loading