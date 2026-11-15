Duizenden de straat op in Tsjechië tegen bezuiniging op omroepen

PRAAG (ANP/RTR) - Tienduizenden Tsjechen zijn zondag de straat opgegaan in de hoofdstad Praag om te demonstreren tegen het regeringsplan om de bijdrage voor omroepen te schrappen en de financiering onder te brengen in de staatsbegroting. De regering van de populistische premier Andrej Babis beschuldigt media, zowel publiek als particulier, van vooringenomenheid. De regeringspartijen willen de maandelijkse bijdrage voor huishoudens van 205 kroon (8,40 euro) afschaffen en het omroepbudget met 15 procent verlagen.

HDe partijen zeggen hiermee een belofte na te komen om de financiële lasten voor inwoners te verlichten. Het wetsvoorstel is in een voorlopige stemming aangenomen, maar moet nog verder behandeld worden.

Critici van het plan zeggen dat de onafhankelijkheid en duurzaamheid van de omroepen worden geschaad. Het verschuiven van de financiering naar de begroting zou volgens hen de sector kwetsbaar maken voor politieke druk. Eerder in november staakten medewerkers van de publieke omroep een dag.