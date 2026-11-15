Golfer Luiten sluit seizoensfinale af op 27e plaats

DUBAI (ANP) - Golfer Joost Luiten heeft de seizoensfinale van de Europese Tour afgesloten op de 27e plaats. De 40-jarige Nederlander ging na de eerste dag aan de leiding, stond na dag twee derde, maar zakte daarna verder weg op de ranglijst. Luiten werd vanwege afmeldingen op het laatste moment toegevoegd aan het deelnemersveld in Dubai.

De zege van het weekend ging naar de Engelsman Tyrrell Hatton. De eindzege in de Tour kwam voor de achtste keer op naam van Rory McIlroy. De 37-jarige Noord-Ier evenaart daarmee het record van de Schot Colin Montgomerie.