Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Golfer Luiten sluit seizoensfinale af op 27e plaats

Sport
door anp
anp151126073 1
Volg ons op Google Nieuws
DUBAI (ANP) - Golfer Joost Luiten heeft de seizoensfinale van de Europese Tour afgesloten op de 27e plaats. De 40-jarige Nederlander ging na de eerste dag aan de leiding, stond na dag twee derde, maar zakte daarna verder weg op de ranglijst. Luiten werd vanwege afmeldingen op het laatste moment toegevoegd aan het deelnemersveld in Dubai.
De zege van het weekend ging naar de Engelsman Tyrrell Hatton. De eindzege in de Tour kwam voor de achtste keer op naam van Rory McIlroy. De 37-jarige Noord-Ier evenaart daarmee het record van de Schot Colin Montgomerie.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5378

Zoveel kinderbijslag krijgen een Vlaming, een Duitser en jij per maand

ANP-325285623

Elke ochtend beslagen autoruiten? Zo heb je binnen een paar minuten weer zicht

shutterstock_2780437311

Is roomboter gezonder dan margarine? Het verschil zit in het soort vet

Een afgedekt glazen bakje met gekookte witte rijst staat op een plank in de koelkast.

Kun je rijst van gisteren of eergisteren nog veilig opwarmen?

Een vrouw van middelbare leeftijd zit met haar rug tegen een muur in de woonkamer, haar knieën in een hoek van 90 graden.

Wall sit verlaagt je bloeddruk sterker dan hardlopen of krachttraining, blijkt uit 270 studies

generated-image (11)

Bijna 10.000 keer verzekeringsfraude ontdekt: zelfs de vlek op het tapijt is soms nep

Loading