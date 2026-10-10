Duizenden deelnemers aan pro-Palestijnse protesten in Europa

LONDEN (ANP/AFP) - Duizenden mensen hebben in Londen, Berlijn en Dublin deelgenomen aan pro-Palestijnse demonstraties. Ze riepen op tot een einde aan de Israëlische aanvallen op Gaza.

In Londen droegen de demonstranten borden met teksten als "stop de genocide" en "bevrijd Palestina". "We zijn hier vandaag om stil te staan bij drie jaar aanhoudende genocide in Gaza", zei de directeur van Palestine Solidarity Campaign tegen persbureau AFP.

In Berlijn waren ongeveer 3500 mensen aanwezig bij een mars die was georganiseerd door de groep United for Palestine. In Dublin werd een mars georganiseerd door de Irish Palestine Solidarity Campaign.

Het was afgelopen week op 7 oktober precies drie jaar na de aanvallen van Hamas op Israël. Sindsdien voert Israël vrijwel dagelijks aanvallen uit op de Gazastrook. Daarbij zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid al meer dan 74.000 mensen gedood.