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Britse premier verzekert Zelensky van 'volledige solidariteit'

Samenleving
door Redactie
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De Britse premier Andy Burnham heeft de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky verzekerd van zijn "volledige solidariteit". In een telefoongesprek erkende Burnham dat "de afgelopen 24 uur moeilijk waren geweest voor Oekraïne".
De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dieseldeal aan met Rusland, om zo de prijzen van brandstof omlaag te krijgen. Zelensky heeft zich zeer kritisch over de deal uitgelaten. Daarop reageerde Trump door te zeggen dat het "tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt".
Burnham maakte volgens een woordvoerder van Downing Street in het telefoongesprek duidelijk dat het VK de sancties tegen Rusland zal blijven aanscherpen en "verdere maatregelen zal nemen om de Russische oorlogsmachine aan banden te leggen". Ook werd bekend dat de leiders elkaar de komende dagen persoonlijk zullen ontmoeten.
Bij Russische aanvallen op Zaporizja zaterdag kwamen zeker twintig mensen om het leven.
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