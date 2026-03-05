Duizenden Duitse scholieren protesteren tegen dienstplichtwet

BERLIJN (ANP/DPA) - Duizenden scholieren zijn donderdag de straat op gegaan in Duitsland om te protesteren tegen de nieuwe dienstplichtwet. Volgens de organisatoren deden er zo'n 50.000 jongeren mee door heel het land.

Nieuwszender Welt meldt dat de jongeren leuzen scandeerden als "de rijken willen oorlog, de jongeren willen een toekomst", en "sterven hoort niet bij het lesprogramma". De politie telde in Berlijn ongeveer 3000 deelnemers, terwijl de organisatie sprak van 6000. Er zijn ook demonstraties gemeld in onder andere Bonn, Düsseldorf en München. Het is niet bekend hoeveel mensen daaraan deelnamen.

De dienstplichtwet ging afgelopen januari in en houdt in dat jongeren als ze 18 worden een vragenlijst moeten invullen om hun bereidheid voor militaire dienst te beoordelen. Voor mannen is dit verplicht, voor vrouwen vrijwillig. Als niet genoeg mensen zich vrijwillig aanmelden voor de krijgsmacht, wordt een herinvoering van de dienstplicht overwogen. Uiteindelijk moet het aantal militairen van 180.000 naar 260.000 groeien.