Geen andere rechters voor ontnemingszaak Klaas Otto

BREDA (ANP) - De wrakingskamer van de rechtbank Breda heeft een verzoek om andere rechters in een ontnemingszaak over Klaas Otto (58) donderdag afgewezen. De advocaat van de oprichter van motorclub No Surrender had de rechtbank gewraakt, omdat Otto vond dat die vooringenomen was. Hiervan was volgens de wrakingskamer die het verzoek behandelde geen sprake.

De verdediging kwam met het wrakingsverzoek nadat de rechtbank een getuigenverhoor had afgewezen. De zaak gaat donderdagmiddag verder. Justitie wil van Otto bijna 1,9 miljoen euro afpakken, omdat hij dat niet op legale wijze zou hebben verdiend.

Otto is niet bij de zaak aanwezig. Hij is volgens zijn advocaten woensdagavond met hartproblemen opgenomen in een ziekenhuis.