ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wat is goedkoper: Telefoon met abonnement of los toestel met sim only?

Economie
door Nina van der Linden
vrijdag, 10 oktober 2025 om 11:50
ANP-68462570
Een nieuwe smartphone kost al snel zo'n 400 euro en in het duurdere segment ben je zo 1200 euro kwijt; een flink bedrag om in één keer neer te leggen. Maar vaak krijg je een telefoon 'gratis' bij het afsluiten van een duur abonnement. De vraag is dan ook: is een abonnement inclusief telefoon voordeliger dan een losse telefoon met een sim only-abonnement?
Volgens Pricewise Telecomexpert Bram Cornelisse is een abonnement met toestel meestal de betere deal. “Over het algemeen is een abonnement met telefoon goedkoper dan een losse telefoon in combinatie met een sim only-abonnement, omdat providers vaak extra korting kunnen geven op een toestel”, zegt hij tegen Radar.
Uit cijfers van vergelijkingssite Independer blijkt dat ook. Zij vergeleken in september de totale kosten van een tweejarig Odido-abonnement (20 GB data, 120 belminuten of sms’jes) met losse toestellen en met een abonnement inclusief telefoon.
De verschillen op een rij:
– iPhone 16 (128 GB): los + sim only €1199, met abonnement €1116 → €83 goedkoper
– Samsung S25 (128 GB): los + sim only €1129, met abonnement €948 → €181 goedkoper
– Samsung Galaxy A56 (128 GB): los + sim only €729, met abonnement €684 → €45 goedkoper
Bij populaire modellen ben je dus vaak voordeliger uit met een abonnement inclusief toestel.
Oudere modellen en refurbished telefoons
Zelfs bij minder populaire modellen kan dat schelen. Voor een Oppo A5 (128 GB) bijvoorbeeld betaal je los €199 plus €420 voor een tweejarig sim only-abonnement, samen €619. Een abonnement inclusief toestel kost €24,50 per maand, oftewel €588 in totaal. Dat is €31 goedkoper.
Ga je voor een refurbished toestel of een ouder model, dan kan het juist slimmer zijn om de telefoon los te kopen.
Kredietregistratie
Wie kiest voor een abonnement met toestel moet wel opletten: “Als de totale kosten 250 euro of meer zijn, volgt er meestal een BKR-registratie”, waarschuwt Cornelisse.
Bron: Radar

Lees ook

Dagje strand wordt duur betaald: ’Telefoon maakt ongemerkt verbinding met satelliet op zee’Dagje strand wordt duur betaald: ’Telefoon maakt ongemerkt verbinding met satelliet op zee’
Je telefoon even uit vliegtuigstand halen tijdens de vlucht? Dat kan je duur komen te staanJe telefoon even uit vliegtuigstand halen tijdens de vlucht? Dat kan je duur komen te staan
Dit is hoe vaak tieners tijdens het autorijden op hun telefoon kijkenDit is hoe vaak tieners tijdens het autorijden op hun telefoon kijken
Neem jij je telefoon mee in bed? Dit zijn de desastreuze gevolgen voor je nachtrust (maar het maakt uit wát je kijkt)Neem jij je telefoon mee in bed? Dit zijn de desastreuze gevolgen voor je nachtrust (maar het maakt uit wát je kijkt)
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

234367143_m

Deze natuurlijke zoetstof zou een onverwachte bondgenoot kunnen zijn tegen haaruitval

shutterstock_1473911453

Waarschuwingssignalen: Wanneer je volwassen kind afstandelijk wordt

Loading