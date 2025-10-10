Wat is goedkoper: Telefoon met abonnement of los toestel met sim only?

Een nieuwe smartphone kost al snel zo'n 400 euro en in het duurdere segment ben je zo 1200 euro kwijt; een flink bedrag om in één keer neer te leggen. Maar vaak krijg je een telefoon 'gratis' bij het afsluiten van een duur abonnement. De vraag is dan ook: is een abonnement inclusief telefoon voordeliger dan een losse telefoon met een sim only-abonnement?

Volgens Pricewise Telecomexpert Bram Cornelisse is een abonnement met toestel meestal de betere deal. “Over het algemeen is een abonnement met telefoon goedkoper dan een losse telefoon in combinatie met een sim only-abonnement, omdat providers vaak extra korting kunnen geven op een toestel”, zegt hij tegen Radar.

Uit cijfers van vergelijkingssite Independer blijkt dat ook. Zij vergeleken in september de totale kosten van een tweejarig Odido-abonnement (20 GB data, 120 belminuten of sms’jes) met losse toestellen en met een abonnement inclusief telefoon.

De verschillen op een rij:

– iPhone 16 (128 GB): los + sim only €1199, met abonnement €1116 → €83 goedkoper

– Samsung S25 (128 GB): los + sim only €1129, met abonnement €948 → €181 goedkoper

– Samsung Galaxy A56 (128 GB): los + sim only €729, met abonnement €684 → €45 goedkoper

Bij populaire modellen ben je dus vaak voordeliger uit met een abonnement inclusief toestel.

Oudere modellen en refurbished telefoons

Zelfs bij minder populaire modellen kan dat schelen. Voor een Oppo A5 (128 GB) bijvoorbeeld betaal je los €199 plus €420 voor een tweejarig sim only-abonnement, samen €619. Een abonnement inclusief toestel kost €24,50 per maand, oftewel €588 in totaal. Dat is €31 goedkoper.

Ga je voor een refurbished toestel of een ouder model, dan kan het juist slimmer zijn om de telefoon los te kopen.

Kredietregistratie

Wie kiest voor een abonnement met toestel moet wel opletten: “Als de totale kosten 250 euro of meer zijn, volgt er meestal een BKR-registratie”, waarschuwt Cornelisse.