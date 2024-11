Duizenden Ieren de straat op voor halloweenparade die nep blijkt

DUBLIN (ANP) - In Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een halloweenparade die helemaal niet bleek te bestaan. Volgens Ierse media als RTE en The Irish Times had een website ten onrechte berichten verspreid dat er een groot evenement zou worden gehouden in het centrum van de hoofdstad.

"In tegenstelling tot wat online wordt beweerd, zal vanavond of vannacht geen halloweenoptocht plaatsvinden in het centrum van Dublin", aldus de politie die iedereen opriep om rustig het centrum te verlaten. Op een foto bij RTE is te zien dat de stoep langs de vermeende route volstond. De trams in het centrum reden tijdelijk niet omdat het te druk was.

Het gerucht over de parade kwam van myspirithalloween.com, maar het is niet duidelijk wie het heeft verspreid en waarom. Mensen op sociale media denken dat het om een grap ging.