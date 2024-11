Overijssel haalt gevraagde aantal opvangplekken asielzoekers niet

ZWOLLE (ANP) - De gemeenten in de provincie Overijssel kunnen de door het Rijk gevraagde 6325 opvangplekken voor asielzoekers niet leveren. De gemeenten kunnen samen 3864 plekken garanderen voor de periode tussen 1 juli 2025 en 1 februari 2026, meldt commissaris van de Koning Andries Heidema in een verslag aan minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie. Dat is 61 procent van de opgave.

Overijssel verwacht dat het aantal opvangplekken in de provincie op termijn tot 5699 kan oplopen. De Overijsselse gemeenten komen daarmee tot 90 procent van het aantal gevraagde opvangplekken.

Heidema doet een beroep op de minister de "spreidingswet in de volle breedte" te blijven uitvoeren, totdat er in Nederland voldoende capaciteit voor asielopvang is. "De aankondiging tot het voornemen van intrekking van de wet leidde tot onduidelijkheid en vertraging", aldus Heidema. "Dit heeft een wissel getrokken op politieke en bestuurlijke bereidheid om te voldoen aan de spreidingswet. Burgemeesters en andere lokale bestuurders kwamen hierdoor regelmatig in een lastig parket bij het geven van uitleg over beoogde opvanglocaties aan omwonenden."

Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met de plannen die de provincies hebben ingediend, omdat het kabinet van PVV, VVD, NSC en VVD de spreidingswet wil intrekken. Beide Kamers moeten daarvoor een nieuwe wet aannemen. Het is niet waarschijnlijk dat dit voor 1 januari lukt.