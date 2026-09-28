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Duizenden inwoners Bangkok in noodopvang na noodweer

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 12:59
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BANGKOK (ANP/RTR) - In de Thaise hoofdstad Bangkok blijft het openbaar leven ontregeld na ernstig noodweer. Bijna 6000 mensen verblijven noodgedwongen in opvangcentra, zegt een lokale functionaris.
In de stad liepen vorige week hele wijken onder water. Er viel in enkele dagen tijd 320 millimeter neerslag, ongeveer wat er normaliter in de hele maand september valt.
Ook andere delen van het land kregen te maken met noodweer. Dat heeft volgens de autoriteiten aan zeker acht mensen het leven gekost en honderdduizenden woningen getroffen.
Mobiele keukens
"Meer dan 80.000 inwoners van overstroomde gebieden kunnen hun huis niet verlaten", staat in een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat meldt dat boten en mobiele keukens worden ingezet om hulp te verlenen.
Experts rekenen op grote economische schade door de overstromingen. Die kan volgens sommige schattingen landelijk oplopen tot meer dan 12 miljard baht, omgerekend 313 miljoen euro.
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