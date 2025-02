Islamitische schoolbesturen diep bezorgd over niet mogen bidden

AMERSFOORT (ANP) - De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) is diep bezorgd over de meldingen van leerlingen die op school niet mogen bidden en "zelfs straf riskeren als zij dit toch doen", zo meldt de organisatie donderdag. Eerder donderdag meldde NOS Stories dat leerlingen van ruim 180 middelbare scholen hebben gemeld dat ze niet mogen bidden op school.

"Dit druist in tegen het recht op vrijheid van godsdienst en de vrijheid van expressie, die in de Nederlandse grondwet zijn vastgelegd", aldus de ISBO.

Volgens de organisatie moet elke leerling in Nederland zich veilig en welkom voelen op school, "ongeacht religie of achtergrond". De leden van de ISBO roepen de collega-schoolbesturen op om "te waarborgen dat op alle scholen in Nederland de grondrechten worden gewaarborgd en om een inclusieve leeromgeving te bevorderen waarin ruimte is voor de religieuze beleving van alle leerlingen".