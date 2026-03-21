Duizenden komen aan op Museumplein na mars tegen racisme

AMSTERDAM (ANP) - Duizenden mensen zijn zaterdag iets na 16.00 uur aangekomen op het Museumplein in Amsterdam na een mars tegen fascisme en racisme. Die vertrok rond 15.00 uur vanaf de Dam. Toen ging het nog om een paar honderd demonstranten, maar onderweg sloten veel mensen zich bij de stoet aan, zag een ANP-verslaggever.

Een agent ter plaatse zegt dat het om enkele duizenden mensen gaat. Vorig jaar kwamen er ruim tienduizend betogers af op deze jaarlijkse antiracismedemonstratie, die wordt georganiseerd door Comité 21 Maart en is genoemd naar de internationale dag van de strijd tegen racisme. Ook organisaties als Dolle Mina's en FNV zijn bij het protest betrokken.

Op het Museumplein volgt nu een podiumprogramma.

In de mars liepen ook kinderen mee. Zo ook een vader met zijn 7-jarige zoon. "Ik heb hem uitgelegd dat er ruzies zijn op de wereld en dat dat niet oké is", aldus de vader.