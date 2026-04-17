Duizenden Libanezen keren terug naar zuiden van hun land

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 9:08
TYRUS (ANP) - Vele duizenden Libanezen proberen terug te keren naar het zuiden van het land, nadat ze waren verdreven door de Israëlische aanvallen. Ze keren terug omdat er een wapenstilstand is ingegaan.
Het Libanese leger heeft de ontheemden opgeroepen niet meteen terug te gaan omdat Israël het bestand zou schenden, maar het leger helpt wel bij het repareren van bruggen over de rivier de Litani die nodig zijn om het zuiden te bereiken.
Media tonen lange files onder meer voor de provisorisch herstelde brug over de rivier even ten noorden van Tyrus. De brug bij Qasmiyeh is met moeite begaanbaar en werd donderdag nog door Israëlische luchtaanvallen getroffen. Dat was niet voor het eerst. Ruim drie kilometer zuidoostelijker is er ook een overgang over de rivier, melden Libanese media.
Israël heeft de Libanezen ten zuiden van de rivier herhaaldelijk opgedragen te vertrekken. Libanon telt als gevolg van de Israëlische aanvallen meer dan een miljoen ontheemden.
