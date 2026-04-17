Recordhoeveelheid dataverkeer door internetknooppunt Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Een belangrijk knooppunt voor internetverkeer in Amsterdam heeft een recordhoeveelheid data verwerkt. Door de systemen van de Amsterdam Internet Exchange stroomde voor het eerst 15 terabit per seconde.

De piek werd woensdagavond bereikt, meldt AMS-IX vrijdag. Dat gebeurde rond 21.00 uur, "een tijdstip waarop traditioneel veel mensen thuis zijn om te streamen, te studeren of te gamen". De hoeveelheid van 15 terabit per seconde staat volgens AMS-IX gelijk aan 75 miljoen mensen die tegelijk de game Minecraft spelen of ongeveer 8 miljoen mensen die tegelijk filmpjes op TikTok bekijken.

Het dataverkeer via AMS-IX neemt al jaren toe. In 2010 ging het knooppunt door de grens van 1 terabit per seconde en in 2013 werd de 3 terabit gepasseerd. In 2021 kwam Amsterdam boven de 10 terabit uit. Eind 2024 werd de grens van 14 terabit per seconde gepasseerd.

AMS-IX is een van de grootste internetknooppunten ter wereld. De Amsterdamse exchange is in 1994 van start gegaan. Het knooppunt heeft honderden leden, waaronder grote bedrijven als Microsoft, Google, Facebook, Spotify en Netflix. Het knooppunt is verdeeld over zestien gekoppelde locaties die zijn gevestigd in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Naaldwijk en op Schiphol.