Olympische kampioenen Miura en Kihara stoppen met kunstrijden

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 8:56
anp170426085 1
TOKIO (ANP/AFP) - De Japanse kunstrijders Riku Miura en Ryuichi Kihara beëindigen hun carrières. Het duo veroverde in februari de gouden medaille op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina.
"Riku Miura en Ryuichi Kihara hebben besloten om aan het einde van dit seizoen te stoppen", schreef het duo in een verklaring op sociale media. "We beëindigen onze competitieve carrière, maar we hebben het gevoel dat we alles hebben gegeven en we hebben nergens spijt van."
Naast het olympisch goud veroverden Miura (24) en Kihara (33) onder meer twee wereldtitels en twee zilveren olympische medailles.
