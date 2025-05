Duizenden lopen protestmars tegen 'verdeel-en-heerspolitiek'

AMSTERDAM (ANP) - Vele duizenden mensen deden zaterdag mee aan een protestmars door Amsterdam. Deze werd georganiseerd omdat de demonstranten het niet eens zijn met het kabinet. De organisatie De Straat Op spreekt van 15.000 deelnemers die "zich verzetten tegen de verdeel-en-heerspolitiek van dit kabinet".

Ondanks het natte weer was de sfeer volgens de organisatoren "strijdbaar" en sloten zich onderweg steeds meer mensen aan. "Na één jaar van het huidige kabinet is het duidelijker dan ooit: extreemrechts is niet geïnteresseerd in echte oplossingen. In plaats daarvan wijzen ze zondebokken aan die er niets mee te maken hebben: migranten, moslims, trans mensen en demonstranten", zei de organisatie van De Straat Op eerder.

De demonstranten liepen een tocht van 4,3 kilometer langs het Muntplein, de Vijzelgracht en het Frederiksplein om vervolgens via de Utrechtsestraat op de Dam terug te keren. Aan de demonstratie deden 240 organisaties mee, waaronder Dolle Mina, Homomonument, Milieudefensie, Stichting Bootvluchteling en TivoliVredenburg.