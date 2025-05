Verstappen start als vijfde in GP Monaco, pole voor Norris

MONACO (ANP) - Max Verstappen start zondag als vijfde aan de Grote Prijs van Monaco. McLaren-coureur Lando Norris behaalde in een spannende kwalificatie poleposition, wat op het krappe en bochtige stratencircuit extra belangrijk is omdat inhalen er moeilijk is. Viervoudig wereldkampioen Verstappen moest 0,715 seconde toegeven op de 1.09,954 van zijn Britse concurrent.

Norris, de nummer 2 van de WK-stand, was in zijn laatste poging nog net iets sneller dan de Monegask Charles Leclerc (1.09,109). Klassementsleider Oscar Piastri start als derde, voor Lewis Hamilton van Ferrari.