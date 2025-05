Verdachte steekpartij Hamburg naar psychiatrische kliniek

De 39-jarige vrouw die vrijdag op het centraal station van Hamburg meerdere mensen met een mes stak, wordt naar een psychiatrische instelling gebracht. Dat heeft een politierechter bepaald. Eerder had de politie verklaard dat er "zeer concrete aanwijzingen zijn voor een psychische aandoening bij de verdachte".

De steekpartij vond plaats op een perron. Achttien mensen tussen de 19 en 85 jaar raakten gewond. Geen van hen is in levensgevaar. De politie meldde dat mogelijk erger was voorkomen doordat omstanders ingrepen.