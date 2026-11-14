Ook fractieleiders aangekomen in Hilversum voor coalitieoverleg

HILVERSUM (ANP) - Ook de fractieleiders Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) zijn zaterdagmiddag aangekomen op het landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Daar zijn premier Rob Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) al sinds het eind van de ochtend in gesprek.

De premier en coalitieleiders spreken over de politieke crisis die is ontstaan nadat D66 en CDA een deal hadden gesloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan.

Vrijdag hielden Jetten, Yeşilgöz en Van den Brink al urenlang crisisberaad. Na afloop zei de premier door te willen praten over een "serieuze doorstart". Maar Yeşilgöz sprak over het minderheidskabinet als een "mislukt experiment" en vindt dat de koers te ver naar links is gegaan. Om dat tegen te gaan wil ze een inhoudelijke correctie en de optie afwegen om een extra rechtse partij aan het kabinet toe te voegen.