Duizenden mensen brengen eerbetoon Khamenei in centrum Teheran

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 7:17
anp010326039 1
TEHERAN (ANP/AFP) - Duizenden mensen kwamen zondag samen op het belangrijke Enghelab-plein in Teheran, nadat Iran de dood van de hoogste leider ayatollah Khamenei bevestigde.
De meeste aanwezigen waren in het zwart gekleed, sommigen huilden en velen droegen portretten van de man die sinds 1989 aan de macht was in Iran, meldt persbureau AFP.
De demonstranten scandeerden leuzen als "Dood aan Amerika!" en "Dood aan Israël!" te midden van vlaggen van de Islamitische Republiek.
Al Jazeera meldt dat er ook meldingen zijn van vieringen en vuurwerk in de Iraanse hoofdstad. Khamenei en zijn veiligheidstroepen worden door veel Iraniërs verantwoordelijk gehouden voor het bevel tot het doden van duizenden demonstranten in het hele land de afgelopen weken.
