Opnieuw meerdere explosies gehoord in Dubai

DUBAI (ANP/RTR) - Voor de tweede dag op rij zijn er meerdere explosies gehoord in de omgeving van Dubai, melden ooggetuigen aan persbureau Reuters. Dat gebeurde nadat Iran vergeldingsaanvallen had uitgevoerd op naburige Golfstaten als reactie op de Amerikaanse en Israëlische aanvallen.

Iran heeft aangegeven dat het Amerikaanse bases in de regio zou aanvallen en heeft al verschillende andere doelen geraakt.

Zaterdag liep de belangrijkste luchthaven van Dubai, 's werelds drukste luchtvaartknooppunt, gedeeltelijke schade op door een vermoedelijke luchtaanval op een van de terminalgebouwen.

Ook Qatar werd geraakt door Iraanse vergeldingsaanvallen. Daarbij vielen 16 gewonden, meldt het Qatarese ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook is er sprake van "beperkte materiële schade in verschillende gebieden".