Nep-Nobelprijs voor onderzoek: borrel helpt bij Nederlands spreken

Redactie
vrijdag, 19 september 2025 om 6:20
bijgewerkt om vrijdag, 19 september 2025 om 8:04
Een borrel kan helpen om beter een vreemde taal te spreken, met name Nederlands. Dat blijkt uit een onderzoek onder studenten van Maastricht University dat dit jaar een zogeheten Ig Nobelprijs kreeg in de categorie Vrede.
De onderzoekers, Fritz Renner, Inge Kersbergen, Matt Field en Jessica Werthmann, lieten vijftig Duitse studenten die ook Nederlands spraken een gesprek voeren met een moedertaalspreker. Een deel had water gedronken, de andere groep een glas wodka met frisdrank. Onafhankelijke beoordelaars merkten dat de licht beschonken studenten vloeiender Nederlands spraken. Hun eigen oordeel over hun taalvaardigheid bleef gelijk.
Volgens de wetenschappers komt dit niet simpelweg door meer zelfvertrouwen na alcoholgebruik, bekend als jenevermoed, maar doordat alcohol de spreekangst verlaagt. Een drankje zou de spanning wegnemen, waardoor het praten in een vreemde taal makkelijker gaat.
Koeien met zebraprint
De Ig Nobelprijzen zijn grappig bedoelde onderscheidingen voor onderzoeken die serieuze wetenschappelijke vragen vanuit een onverwachte invalshoek benaderen. In de categorie Psychologie wonnen Poolse onderzoekers die ontdekten dat een compliment over je slimheid je tijdelijk een narcist kan maken. Wie positieve feedback kreeg, voelde zich unieker en slimmer, terwijl negatieve feedback juist extra hard aankwam en het zelfbeeld snel deed kelderen.
Japanse onderzoekers kregen de Biologie-prijs voor een studie waarin ze koeien met zebraprint beschilderden. Die koeien hadden beduidend minder last van vliegen.
