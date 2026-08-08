Duizenden mensen lopen door Amsterdam tijdens WorldPride March

AMSTERDAM (ANP) - Bij het Amsterdamse Martin Luther Kingpark hebben zich op zaterdagmiddag enkele duizenden mensen verzameld voor de WorldPride March, de afsluiting van de WorldPride. Om 16.30 uur is de optocht begonnen, die dwars door Amsterdam naar het Museumplein trekt.

De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de lhbtq+-gemeenschap. Omdat er volgens de organisatie wereldwijd nog veel te winnen valt, dragen sommige deelnemers vlaggen mee van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is, zoals van Afghanistan en Pakistan. Mensen hebben ook regenboogvlaggen bij zich en borden met teksten als 'Everyone has the right to be who they are' en 'Kiss whoever the fuck you want', ziet een ANP-verslaggever.

Deelnemers lopen via de President Kennedylaan, Rijnstraat, Van Woustraat, richting de Ceintuurbaan, Roelof Hartstraat en de Van Baerlestraat, om rond 17.30 uur aan te komen op het Museumplein. Om 18.00 uur begint daar het slotconcert van WorldPride.