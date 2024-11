Duizenden mensen op de been bij nieuwe protesten in Georgië

TBILISI (ANP/RTR) - Duizenden demonstranten hebben zich zaterdagavond verzameld in de Georgische hoofdstad Tbilisi tijdens nieuwe protesten tegen de regering om het afblazen van de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. Ze wierpen barricades op, gooiden ramen in en staken vuurwerk af buiten het parlement. De oproerpolitie zette waterkanonnen in en vuurde traangas af op de menigte.

Het gaat om de grootste protesten sinds de partij Georgische Droom vorige maand de verkiezingen won waarbij volgens de pro-EU-oppositie zou zijn gefraudeerd. Op een gegeven moment brak er een kleine brand uit in het parlementsgebouw, waarschijnlijk veroorzaakt door vuurwerk. Actievoerders verbrandden op de trappen van het gebouw een afbeelding van miljardair Bidzina Ivanishvili, de oprichter van de regeringspartij.

Demonstrant Tina Kupreishvili zei buiten bij het parlementsgebouw tegen Reuters dat ze wil dat Georgië zijn grondwettelijke verplichting nakomt om zich bij de EU aan te sluiten. "De mensen van Georgië proberen hun grondwet te beschermen, hun land en de staat te beschermen. En ze proberen onze regering te vertellen dat de rechtsstaat alles betekent."

Ook op andere plekken in Georgië wordt wederom gedemonstreerd.