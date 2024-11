Trump waarschuwt BRICS-landen tegen vervanging Amerikaanse dollar

WASHINGTON (ANP/RTR) - Toekomstig Amerikaans president Donald Trump eist dat de leden van statenbond BRICS geen nieuwe munteenheid creëren of een andere munt steunen dan de Amerikaanse dollar. Doen ze dat wel, dan dreigt een invoerheffing van 100 procent, meldt hij op zijn socialemediaplatform Truth Social.

"Ze kunnen op zoek gaan naar een andere 'sukkel'. Er is geen kans dat de BRICS de Amerikaanse dollar in de internationale handel zullen vervangen, en elk land dat dat probeert, moet Amerika vaarwel zeggen", aldus de Republikein die begin volgend jaar aantreedt als de nieuwe president van de Verenigde Staten.

Een paar dagen geleden zei Trump al een invoerheffing van 10 procent te willen rekenen voor Chinese producten die in de VS geïmporteerd worden. Die heffing komt bovenop al bestaande invoertarieven voor Chinese producten. Naast China maakte Trump maandag ook de invoerheffingen voor Canada en Mexico bekend. Deze buurlanden van de VS gaan 25 procent betalen voor alle producten die de grens over gaan.

De BRICS-organisatie werd in 2009 opgericht door Brazilië (B), Rusland (R), India (I) en China (C). Een jaar later sloot ook Zuid-Afrika (S) zich aan. Onder meer Egypte, Ethiopië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten zijn ook lid.