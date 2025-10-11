Vacherot stunt tegen Djokovic en staat in finale Shanghai

SHANGHAI (ANP) - Tennisser Valentin Vacherot heeft voor een nieuwe stunt gezorgd op het masterstoernooi van Shanghai. De 26-jarige nummer 204 van de wereld bereikte de finale door niemand minder dan Novak Djokovic uit te schakelen in de halve finales. Vacherot won in twee sets: 6-3 6-4. Hij is de laagst gerankte speler ooit in de finale van een masterstoernooi.

Het was opnieuw drukkend warm in Shanghai. Beide tennissers speelden na de eerste game al in doorweekte shirts. Al snel werd duidelijk dat Djokovic het fysiek zwaar had. Bij een achterstand van 4-3 liet de Serviër zijn rug masseren in een medische time-out. Vacherot pakte door en won de eerste set met 6-3.

De 38-jarige 24-voudig grandslamwinnaar weigerde voortijdig te capituleren. Hij liet in de tweede set nog een keer zijn rug masseren en begon zowaar beter te spelen. Toch slaagde hij er niet in door te drukken. Vacherot deed dat wel door bij een stand van 4-4 een break te forceren en de wedstrijd daarna op eigen service uit te spelen.