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Duizenden Polen bij Onafhankelijkheidsmars in Warschau

Samenleving
door anp
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WARSCHAU (ANP/RTR) - In de Poolse hoofdstad Warschau zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor de jaarlijkse nationalistische mars rond Onafhankelijkheidsdag. Op die dag wordt gevierd dat Polen zijn soevereiniteit terugwon in 1918, na meer dan honderd jaar gebukt te zijn gegaan onder onder meer Duitse en Russische overheersing.
De mars, waarbij ook de Poolse president Karol Nawrocki aanwezig was, werd in het verleden aangegrepen door rechtsnationalisten om extremistische standpunten ten gehore te brengen. De krant Rzeczpospolita meldt dat ook dit jaar gemaskerde mannen een smet hebben achtergelaten op de viering, door banners te tonen met daarop de tekst 'Make Europe White Again'. Op beelden bij datzelfde medium is te zien hoe de gigantische stoet, op sommige plekken voorzien van lichtfakkels, richting het nationale stadion in Warschau trekt.
Waar de organisatoren het aantal aanwezigen schatten op een half miljoen, spreken de lokale autoriteiten van circa 250.000 aanwezigen.
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