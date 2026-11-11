Mis in Argentinië trekt grootste menigte tijdens pausschap Leo

De mis van paus Leo in Argentinië heeft volgens de autoriteiten meer dan 3 miljoen mensen getrokken. Het is daarmee de grootste menigte die Leo heeft toegesproken sinds hij vorig jaar mei aantrad als paus.

Eerder meldden de autoriteiten nog dat er ruim 2 miljoen toeschouwers waren bij de mis in Luján, net buiten Buenos Aires. Daarmee zou het een kleinere bijeenkomst zijn geweest dan die in Buenos Aires eerder deze week. Daar waren 2,5 miljoen mensen op afgekomen.

"Argentinië, bedankt dat jullie mij met open armen hebben ontvangen", zei Leo tijdens zijn laatste evenement in het land. De Amerikaanse paus reist nu door naar Peru, het land waar hij lang werkte en zelfs de nationaliteit van heeft gekregen.