Duizenden protesteren in Londen tegen rechts en voor Palestijnen

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 17:54
LONDEN (ANP/AFP) - Duizenden mensen betogen in Londen in twee grote protestmarsen tegen radicaal rechts en voor de Palestijnse zaak. De twee optochten komen samen voor een eindmanifestatie op Whitehall in het regeringscentrum van de Britse hoofdstad. Daar wordt een boodschap overgebracht van de burgemeester van Londen, Sadiq Khan van de partij Labour. De leider van de Green Party, Zack Polanski, spreekt naar verwachting de menigte toe.
De grootste protestmars is van de Together Alliance waar volgens Britse media circa 450 organisaties en verenigingen onderdeel van uitmaken. De politie is ook massaal op de been en vermoedt dat mogelijk 30.000 betogers door het centrum van de stad lopen. De pro-Palestijnse mars van de Palestine Coalition gaat ook naar Whitehall.
De organisatie van de Together Alliance beweert dat er een half miljoen betogers bijeenkomen. Er zijn ook spandoeken gericht tegen onder meer president Donald Trump en tegen de oorlog tegen Iran.
POPULAIR NIEUWS

Is Trump verslaafd aan 'oorlogsporno'? Wat er zich afspeelt in de Situation Room en waarom de president denkt dat hij wint.

Zijn we eindelijk van Mona af?

Dit hebben mensen die te hard praten met elkaar gemeen

Zo ingewikkeld is het om in een ander land te gaan wonen

Zie hier hoe goedkoop je leven kan worden met groene energie

Emoties lopen hoog op bij extra ledenbijeenkomst BBB

