Miljoenen mensen verwacht bij duizenden demonstraties in de VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - De aangekondigde demonstraties voor deze zaterdag in de VS kunnen opnieuw miljoenen mensen op de been brengen, zo is de verwachting. Het worden de derde 'No Kings Rallies' waarbij geprotesteerd wordt tegen president Donald Trump, en inmiddels ook tegen de oorlog in Iran.

De No Kings-beweging zegt te hopen dat het de grootste geweldloze protestdag in de Amerikaanse geschiedenis wordt. In 3200 plaatsen in alle vijftig Amerikaanse staten worden demonstraties gehouden. Bij de eerste editie, op 14 juni vorig jaar en Trumps verjaardag, gingen 4 tot 6 miljoen mensen de straat op, op 2100 plekken. In oktober waren dat er zo'n 7 miljoen in 2700 steden en dorpen.

Het Witte Huis omschrijft de demonstraties in een officieel statement als "therapiesessies waar alleen journalisten in geïnteresseerd zijn".