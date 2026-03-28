Miljoenen mensen verwacht bij duizenden demonstraties in de VS

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 18:07
WASHINGTON (ANP/RTR) - De aangekondigde demonstraties voor deze zaterdag in de VS kunnen opnieuw miljoenen mensen op de been brengen, zo is de verwachting. Het worden de derde 'No Kings Rallies' waarbij geprotesteerd wordt tegen president Donald Trump, en inmiddels ook tegen de oorlog in Iran.
De No Kings-beweging zegt te hopen dat het de grootste geweldloze protestdag in de Amerikaanse geschiedenis wordt. In 3200 plaatsen in alle vijftig Amerikaanse staten worden demonstraties gehouden. Bij de eerste editie, op 14 juni vorig jaar en Trumps verjaardag, gingen 4 tot 6 miljoen mensen de straat op, op 2100 plekken. In oktober waren dat er zo'n 7 miljoen in 2700 steden en dorpen.
Het Witte Huis omschrijft de demonstraties in een officieel statement als "therapiesessies waar alleen journalisten in geïnteresseerd zijn".
Is Trump verslaafd aan 'oorlogsporno'? Wat er zich afspeelt in de Situation Room en waarom de president denkt dat hij wint.

Zijn we eindelijk van Mona af?

Dit hebben mensen die te hard praten met elkaar gemeen

Zo ingewikkeld is het om in een ander land te gaan wonen

Zie hier hoe goedkoop je leven kan worden met groene energie

Emoties lopen hoog op bij extra ledenbijeenkomst BBB

