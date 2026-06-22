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DUP-leider Jeffrey Donaldson schuldig aan 18 zedenmisdrijven

Samenleving
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 21:07
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BELFAST (ANP/AFP) - De voormalige leider van de pro-Britse partij DUP in Noord-Ierland, Jeffrey Donaldson (63), is schuldig bevonden aan achttien zedenmisdrijven, waaronder verkrachting.
Het proces duurde vier weken en draaide om beschuldigingen van twee vrouwen. Zij verklaarden dat Donaldson hen als kind seksueel had misbruikt. Het misbruik ging meer dan twintig jaar door. Donaldson werd schuldig bevonden aan één geval van verkrachting, vier gevallen van ontucht met een minderjarig kind en dertien gevallen van aanranding.
Donaldson zei eerder zelf niet schuldig te zijn.
Geridderd
De oud-politicus was van 2019 tot zijn aftreden in 2024 de leider van de Democratic Unionist Party (DUP). Hij was tientallen jaren een zwaargewicht in de Noord-Ierse politiek en werd in 2016 geridderd vanwege zijn jarenlange verdiensten in de politiek. Donaldson werd vanwege de beschuldigingen geschorst door de partij.
Volgens de jury is een lange gevangenisstraf onvermijdelijk, schrijft de BBC. Hij hoort zijn straf op een later moment.
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