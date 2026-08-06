ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Prachtig filmpje van de zon: nooit eerder zulke gedetailleerde beelden

Wetenschap
door Nina van der Linden
donderdag, 06 augustus 2026 om 13:28
sun-khi
De krachtigste zonnetelescoop ter wereld, de Daniel K. Inouye Solar Telescope op Hawaï, heeft de scherpste beelden van het zonneoppervlak ooit gemaakt. Daarop zijn voor het eerst zogeheten Kelvin-Helmholtz-instabiliteiten zichtbaar: piepkleine draaikolken die ontstaan waar snel en langzaam bewegend plasma langs elkaar schuiven.
Hoewel natuurkundigen deze verschijnselen al tientallen jaren voorspelden, waren ze door de beperkte resolutie van eerdere telescopen nooit direct waargenomen. De nieuwe beelden, gemaakt in april 2025, laten zien dat de wervelingen niet zeldzaam zijn, maar juist overal voorkomen langs magnetische structuren op de zon.
Volgens onderzoekers van het Amerikaanse National Solar Observatory is dat een verrassende ontdekking. Computersimulaties bevestigen bovendien dat de waargenomen patronen inderdaad Kelvin-Helmholtz-instabiliteiten zijn.
De ontdekking is belangrijk omdat deze kleine draaikolken mogelijk een grote rol spelen bij het transport van energie door de atmosfeer van de zon. Dat kan helpen verklaren waarom de buitenste laag van de zon veel heter is dan verwacht en hoe krachtige uitbarstingen ontstaan die ruimteweer veroorzaken.
Bekijk hier de prachtige beelden:
Bron: Science Alert

Lees ook

Het jaar dat de zon verdween: waarom 536 erger was dan onze tijdHet jaar dat de zon verdween: waarom 536 erger was dan onze tijd
'Spookdeeltjes' van de zon veroorzaken verborgen kettingreactie in de aarde'Spookdeeltjes' van de zon veroorzaken verborgen kettingreactie in de aarde
De aarde afkoelen door de zon te dimmen? Een gevaarlijk en veel te ingewikkeld plan volgens wetenschappersDe aarde afkoelen door de zon te dimmen? Een gevaarlijk en veel te ingewikkeld plan volgens wetenschappers
loading

POPULAIR NIEUWS

anp050826179 1

Bol.com heeft je klantgegevens laten lekken. Dit is wat je moet doen

atoomagentschap iaea vindt mijnen bij kerncentrale zaporizja1690259375

Zóveel duurder wordt stroom in Nederland nu kerncentrales in Europa stilliggen door de droogte — en dit merk je vooral met een dynamisch contract

186661825_m

Scheiden rond je pensioen: zoveel verlies je écht aan ouderdomspensioen — en dit verandert er binnenkort

139608861_m

WhatsApp slokt mogelijk tientallen gigabytes op zonder dat je het doorhebt: zo zet je de functie uit

postcard_bulgarije

EU komt met idioot plan: zes maanden met je WW-uitkering op vakantie

205525081_m

Wat je doet tussen je 45 en 65ste kan dementie met meer dan 12 jaar uitstellen

Loading