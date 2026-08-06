Prachtig filmpje van de zon: nooit eerder zulke gedetailleerde beelden

De krachtigste zonnetelescoop ter wereld, de Daniel K. Inouye Solar Telescope op Hawaï, heeft de scherpste beelden van het zonneoppervlak ooit gemaakt. Daarop zijn voor het eerst zogeheten Kelvin-Helmholtz-instabiliteiten zichtbaar: piepkleine draaikolken die ontstaan waar snel en langzaam bewegend plasma langs elkaar schuiven.

Hoewel natuurkundigen deze verschijnselen al tientallen jaren voorspelden, waren ze door de beperkte resolutie van eerdere telescopen nooit direct waargenomen. De nieuwe beelden, gemaakt in april 2025, laten zien dat de wervelingen niet zeldzaam zijn, maar juist overal voorkomen langs magnetische structuren op de zon.

Volgens onderzoekers van het Amerikaanse National Solar Observatory is dat een verrassende ontdekking. Computersimulaties bevestigen bovendien dat de waargenomen patronen inderdaad Kelvin-Helmholtz-instabiliteiten zijn.

De ontdekking is belangrijk omdat deze kleine draaikolken mogelijk een grote rol spelen bij het transport van energie door de atmosfeer van de zon. Dat kan helpen verklaren waarom de buitenste laag van de zon veel heter is dan verwacht en hoe krachtige uitbarstingen ontstaan die ruimteweer veroorzaken.

Bekijk hier de prachtige beelden: