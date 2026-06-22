IOC keurt Thialf goed als schaatslocatie voor Winterspelen 2030

LAUSANNE (ANP) - Het uitvoerend comité van het IOC heeft ijsstadion Thialf in Heerenveen goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030, die plaatsvinden in de Franse Alpen. Dat heeft de olympische organisatie maandag bekendgemaakt.

De goedkeuring betekent nog niet de definitieve toewijzing van het olympische schaatstoernooi aan Heerenveen. De definitieve goedkeuring van de sportlocaties voor de Spelen van 2030 volgt volgens het IOC op "een latere datum".

"Thialf is een faciliteit van wereldklasse met sterke steun van het publiek", schrijft het IOC op de eigen site. Thialf is in beeld gekomen bij de Franse organisatie van de Spelen omdat er in Frankrijk geen geschikte ijsbaan is.

IJscluster

De definitieve toewijzing van het schaatstoernooi aan Thialf zou betekenen dat voor het eerst in de geschiedenis een deel van de Winterspelen in Nederland plaatsvindt. Ook zouden er voor het eerst in 102 jaar olympische sportwedstrijden worden bedreven op Nederlandse bodem.

Het IOC heeft naast het schaatstoernooi in Thialf ook de vorming van een 'ijscluster' in Lyon goedgekeurd. In die stad zullen de overige ijssporten, curling, kunstschaatsen, ijshockey en shorttrack, plaatsvinden. Courchevel en Val d'Isère hebben de wedstrijden in het alpineskiën toegewezen gekregen.