Duterte per videoverbinding aanwezig bij eerste zitting Strafhof

DEN HAAG (ANP/AFP) - De door het Internationaal Strafhof (ICC) aangeklaagde Filipijnse ex-president Rodrigo Duterte is niet lijfelijk aanwezig op de eerste zitting over zijn zaak in Den Haag. Hij doet mee per videoverbinding vanuit detentie in Nederland.

Duterte wordt verdacht van tientallen moorden in zijn beruchte strijd tegen drugs. Volgens het ICC heeft hij zich mogelijk schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. De Filipijnse ambassade heeft het ICC gewezen op medische en fysieke aandoeningen van Duterte.