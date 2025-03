Oud-medewerkers Siemens vervolgd voor omzeilen Krim-sancties

HAMBURG (ANP/RTR) - Twee voormalige leidinggevenden bij industrieconcern Siemens worden in Duitsland vervolgd omdat ze gasturbines zouden hebben verkocht voor gebruik op het door Rusland bezette Oekraïense schiereiland de Krim. Daarmee omzeilden ze sancties die waren ingesteld tegen Rusland nadat dit land de Krim in 2014 had ingenomen.

Een rechtbank in Hamburg oordeelde vrijdag dat de rechtszaak tegen de twee oud-medewerkers van Siemens door mag gaan. Duitse openbaar aanklagers hadden in totaal vijf mensen als verdachte aangemerkt, vier Duitsers en iemand met de Franse en Zwitserse nationaliteit. Bij drie verdachten vond de rechtbank het bewijs te dun voor een strafzaak.

De identiteit van de verdachten is niet bekendgemaakt. De zaak draait om de levering van Siemens-turbines in 2017 voor elektriciteitscentrales die de Russen bouwden op de Krim. Europese en Amerikaanse sancties verbieden westerse bedrijven apparatuur te leveren voor de energievoorziening op de Krim. Siemens wist naar eigen zeggen niet dat de turbines naar de Krim zouden gaan en dacht dat ze voor centrales in Rusland zelf waren bedoeld.

Siemens Energy, het verzelfstandigde Siemens-onderdeel dat turbines verkoopt, wilde niet reageren op vragen, omdat de verdachten niet meer voor het bedrijf werken.