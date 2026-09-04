Duurzame boeren na PBL-rapport: stikstofplannen zijn hard nodig

BOXTEL (ANP) - De stikstofplannen van het kabinet zijn ingrijpend, "maar wel hard nodig", zegt Caring Farmers, een organisatie van duurzame boeren, nadat het Planbureau voor de Leefomgeving de plannen had doorgerekend. Het PBL concludeerde onder meer dat een gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen.

"Na decennia de hete aardappel vooruitschuiven en problemen niet aanpakken, zullen we nu een transitie door moeten en transities zijn moeilijk. Maar samen kunnen we het aan", aldus Caring Farmers. De organisatie pleit voor aanvullend voedselbeleid dat stuurt op gezonder eten en eerlijke prijzen. "Voedselbeleid dat zorgt dat dierwaardige en duurzame plantaardige productie loont." Daarmee kan het kabinet de lasten verdelen over markt, keten en consument, "zodat boeren de transitie niet alleen hoeven te doen".

Caring Farmers hoopt dat voorlopers zoveel mogelijk worden ontzien bij de verdere uitwerking van de plannen.