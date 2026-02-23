ECONOMIE
Protest XR bij hekken Huis ten Bosch bij beëdiging kabinet

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 10:39
anp230226086 1
DEN HAAG (ANP) - Enkele tientallen klimaatactivisten voeren maandag actie buiten paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Daar wordt het nieuwe kabinet beëdigd. De demonstranten zijn bij de paleishekken op de grond gaan zitten en hebben fietsen neergelegd. Ook tonen ze spandoeken met 'Jetten, doe wat je beloofd hebt'.
De hekken van het paleis zijn dicht. De demonstranten staan aan de kant van het bordes van het paleis, waar later de nieuwe premier Rob Jetten en zijn ministersploeg op de foto gaan met koning Willem-Alexander.
