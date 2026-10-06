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Dwangsommen Dolfinarium om dierenshows van de baan

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het Dolfinarium in Harderwijk hoeft geen dwangsommen te betalen na beschuldigingen van shows met onnatuurlijk dierengedrag. Twee van de drie dwangsommen die de staatssecretaris van Natuur (LVVN) vorig jaar had opgelegd vanwege shows met dolfijnen, walrussen en zeehonden zijn door de rechter afgekeurd. In een derde zaak heeft het Dolfinarium de werkwijze aangepast.
Voor twee dwangsommen oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven maandag dat de staatssecretaris de overtredingen niet deugdelijk heeft vastgesteld. De gebruikte videobeelden geven geen compleet beeld, en er is geen nader onderzoek gedaan. Het besluit betekent niet dat de activiteiten inhoudelijk zijn goedgekeurd.
In het derde geval kreeg de staatssecretaris wel gelijk. Die dwangsom ging over een programma waarbij bezoekers in het water stonden en dolfijnen op commando kwamen aanzwemmen zodat ze konden worden aangeraakt. Omdat de werkwijze is aangepast, is de dwangsom van de baan.
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