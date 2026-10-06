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Mogelijk terugkeer Catalaanse separatistenleider na uitspraak hof

Samenleving
door anp
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MADRID (ANP/RTR) - Het Spaanse Grondwettelijke Hof heeft de weg vrijgemaakt voor de terugkeer van de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont. Die verkeert al jarenlang in ballingschap in het buitenland, maar door de nieuwe uitspraak maakt hij aanspraak op een amnestieregeling.
De Spaanse regering stelde in 2024 een omstreden amnestiewet in, waardoor Catalaanse separatisten niet meer vervolgd zouden worden voor aanklachten rond de pogingen om Catalonië af te scheiden van Spanje in 2017. Puigdemont was toen de leider van die regio.
Maar een rechter oordeelde eerder dat de amnestie niet van toepassing was op Puigdemont, omdat hij ook was aangeklaagd voor verduistering. Hij zou onder meer publiek geld hebben gebruikt voor het organiseren van een referendum over onafhankelijkheid. Die stembusgang was volgens de Spaanse regering illegaal.
Nu heeft het Grondwettelijke Hof geoordeeld dat de amnestieregeling ook geldt voor mensen die vervolgd werden voor verduistering en dus ook voor Puigdemont.
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