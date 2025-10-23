ECONOMIE
Dwaze beelden: Koppel beklimt hoogste berg van Polen met baby: “Compleet onverantwoord”

Samenleving
door Désirée du Roy
donderdag, 23 oktober 2025 om 11:46
Een Litouws koppel heeft zondag voor grote opschudding gezorgd door met hun negen maanden oude baby de Rysy te beklimmen, de hoogste berg van Polen. Het stel had ook nog eens geen deugdelijke klimhulpmiddelen bij zich. De ramp was compleet toen het gezin op 2500 meter hoogte vast kwam te zitten in de sneeuw.
Onderweg werden de ouders al gewaarschuwd door een Poolse berggids, Szymon Stoch, die hen ontmoette op de route. “Ze hadden maar één kleine rugzak en twee paar stijgijzers mee”, vertelt Stoch tegen de Poolse zender TVN24. “Een van de paren was ook nog te groot. De noodzakelijke helmen of ijsbijl hadden ze niet bij zich.”
Waarschuwingen in de wind geslagen
Hij raadde het stel dringend aan om te keren en in ieder geval niet verder dan het gletsjermeer te klimmen. Ook een Slowaakse gids, die toevallig langs kwam, probeerde dit aan hun verstand te brengen. Toch besloot het koppel door te zetten. Wonder boven wonder bereikten ze de top, maar bij de afdaling raakten ze in de problemen.
Onverzekerd
Toen bleek dat de ijzige route te gevaarlijk was om af te dalen, probeerden ze hun klimhulpmiddelen te ruilen met andere wandelaars, maar daar had niemand zin in. Ze vroegen Stoch vervolgens om hulp, maar die weigerde hen met een touw naar beneden te begeleiden. Zijn voorstel om een reddingshelikopter te bellen, wezen ze af. Ze waren niet verzekerd en waren bang voor een peperdure rekening nadien.
Baby gered
Uiteindelijk besloot het drietal dat Stoch de baby mee naar beneden zou nemen, terwijl de ouders hem volgden. Het gezin kwam uiteindelijk veilig beneden aan.
Beelden van de redding gingen viraal en veroorzaakten grote verontwaardiging. “Je kan een kind van negen maanden niet meenemen naar de Rysy, zelfs niet als het goed weer is”, zegt gids Tomasz Zając. “Elke fout, elke verkeerde stap, kan dan de dood tot gevolg hebben.”
Bekijk hieronder de beelden:
Bron: TVN24

